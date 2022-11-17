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Россияне ударили по Одесской области "Калибрами" и авиацией, есть пострадавшие

Иллюстративное фото: россияне ударили по Одесской области "Калибрами" и авиацией (кадр с видео)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты осуществили пуск "Калибров" с акватории Черного моря. Захватчики также направили по Одесской области шесть ракет из самолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский городской совет, которые публикует сообщение ОК "Юг".

"По Одесской области нанесен ракетный удар. Из акватории Черного моря враг совершил пуск "Калибров", а с использованием тактической авиации с 2 Су-30 направил 6 ракет воздушного базирования", - говорится в сообщении.

В Одессе был поражен логистический объект. Один человек пострадал.

Кроме того, взрывной волной были повреждены здания окрестных предприятий.

При этом силы ПВО уничтожили шесть ракет над морем.

Напомним, что сегодня утром россияне нанесли ракетный удар по объекту инфраструктуры в Одесской области. СМИ писали о трех пострадавших в результате вражеской атаки.

Подробнее о ситуации в регионах - читайте в нашем материале.

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