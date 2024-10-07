Росіяни вдарили по Одесі балістичними ракетами: влучили у цивільне судно

Російські терористи ввечері 7 жовтня атакували Одесу балістичними ракетами. Ворог влучив у цивільне судно під прапором Палау. Внаслідок удару є загиблий та постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера та віцепрем'єр-міністра з відновлення - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.
За словами Кіпера, ціллю Росії стала портова інфраструктура Одеси. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно "OPTIMA" під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.
Ще пʼятеро іноземних громадян членів екіпажу, постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.
Як зазначив Кулеба, тільки сьогодні судно зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країни-агресора.
Міністр наголосив, що російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одеської області.
Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Нагадаємо, у ніч проти 6 жовтня, російські війська обстріляли Одесу дронами та балістикою. Під час ракетної атаки було пошкоджено цивільний корабель.
Також вдень 20 вересня росіяни завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки були поранені, пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антигуа.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.