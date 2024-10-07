Росіяни вдарили по Одесі балістичними ракетами: влучили у цивільне судно

За словами Кіпера, ціллю Росії стала портова інфраструктура Одеси. Балістичною ракетою ворог влучив у цивільне судно "OPTIMA" під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

Ще пʼятеро іноземних громадян членів екіпажу, постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеню важкості, один - легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.

Як зазначив Кулеба, тільки сьогодні судно зайшло для завантаження. Проте за кілька годин стало мішенню країни-агресора.

Міністр наголосив, що російські терористи вкотре намагаються зірвати роботу Українського зернового коридору. За останні декілька днів це вже друга атака цивільного судна у портах Одеської області.

Правоохоронні органи фіксують наслідки чергового злочину росіян.