Росіяни атакували Одесу балістикою: пошкоджено цивільний корабель

Російські війська обстріляли Одесу дронами та балістикою у ніч проти 6 жовтня. Під час ракетної атаки було пошкоджено корабель.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

За словами ОВА, правоохоронці документують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення.

"Щодо ракетної атаки, то внаслідок обстрілу пошкоджено суховантажне цивільне судно. На щастя, люди не постраждали", - розповів він.

Атака РФ на Одесу

У ніч проти 6 жовтня в Одесі пролунали вибухи. Російські війська атакували Одесу "Шахедами" та балістичними ракетами.

Зокрема, під час атаки дронів, в Одесі почалися пожежі на складах, спалахнули вантажівки. Одна людина була поранена.

Пізніше у Повітряних силах розповіли, що окрім дронів РФ запустила на Одесу дві балістичні ракети, ймовірно, "Іскандер-М" з території тимчасово окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.