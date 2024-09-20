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Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджена інфраструктура та цивільне судно

Одеса, П'ятниця 20 вересня 2024 15:52
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Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджена інфраструктура та цивільне судно Ілюстративне фото: росіяни завдали ракетного удару по Одесі (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська вдень 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є поранені, пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антігуа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", - повідомив Кіпер.

Внаслідок ворожої атаки четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога.

Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.

Обстріл України 20 вересня

Нагадаємо, у ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.

Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.

У Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.

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