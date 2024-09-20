Росіяни вдарили по Одесі: пошкоджена інфраструктура та цивільне судно
Російські війська вдень 20 вересня завдали ракетного удару по Одесі. Внаслідок атаки є поранені, пошкоджена припортова та цивільна інфраструктура, а також цивільне судно під прапором Антігуа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Одеської ОВА Олега Кіпера.
"Уламки, попередньо, ракети "Іскандер-М" пошкодили припортову та цивільну інфраструктуру, а також цивільне судно під прапором Антігуа", - повідомив Кіпер.
Внаслідок ворожої атаки четверо цивільних людей поранені. Їм надається вся необхідна допомога.
Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян.
Обстріл України 20 вересня
Нагадаємо, у ніч на 20 вересня росіяни випустили по Україні 70 ударних дронів, а також атакували Донецьку область трьома ракетами невстановленого типу, а Дніпропетровську область - керованою авіаційною ракетою Х-59.
Сили ППО знищили 61 "Шахед" та одну ракету Х-59. Ще дев'ять безпілотників локаційно втрачено у кількох регіонах України. ППО працювала у 13 областях України.
У Львівській та Черкаській областях впали уламки збитих дронів. Там спалахнули пожежі.
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