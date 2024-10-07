Россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами: попали в гражданское судно

По словам Кипера, целью России стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно "OPTIMA" под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

Еще пятеро иностранных граждан членов экипажа пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один - легкого. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Как отметил Кулеба, только сегодня судно зашло для погрузки. Однако через несколько часов стало мишенью страны-агрессора.

Министр подчеркнул, что российские террористы еще раз пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора. В последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян.