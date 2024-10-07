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Россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами: попали в гражданское судно

Фото: россияне ударили по Одессе баллистическими ракетами: попали в гражданское судно (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы вечером 7 октября атаковали Одессу баллистическими ракетами. Враг попал в гражданское судно под флагом Палау. В результате удара есть погибший и пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Одесской ОВА Олега Кипера и вице-премьер-министра по восстановлению - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы.

По словам Кипера, целью России стала портовая инфраструктура Одессы. Баллистической ракетой враг попал в гражданское судно "OPTIMA" под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

Еще пятеро иностранных граждан членов экипажа пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один - легкого. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.

Как отметил Кулеба, только сегодня судно зашло для погрузки. Однако через несколько часов стало мишенью страны-агрессора.

Министр подчеркнул, что российские террористы еще раз пытаются сорвать работу Украинского зернового коридора. В последние несколько дней это уже вторая атака гражданского судна в портах Одесской области.

Правоохранительные органы фиксируют последствия очередного преступления россиян.

 

 

Обстрелы портов Одессы

Напомним, в ночь на 6 октября, российские войска обстреляли Одессу дронами и баллистикой. Во время ракетной атаки был поврежден гражданский корабль.

Также днем 20 сентября россияне нанесли ракетный удар по Одессе. В результате атаки были раненые, повреждена припортовая и гражданская инфраструктура, а также гражданское судно под флагом Антигуа.

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