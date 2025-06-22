Росіяни вдарили по Очакову: серед поранених малолітні діти

Російські удари по Україні 22 червня

Сьогодні вдень російська армія завдала удару по Херсону. Окупанти для удару використовували безпілотник та артилерію.

Через ворожі удари загинула людина, ще четверо людей отримали поранення.

Крім того, сьогодні росіяни ударили ракетою по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ. У результаті удару є загиблі та поранені.

Як заявили в командуванні, ракетний удар стався тоді, коли на полігоні проводилися заняття з військовослужбовцями, проте, зазначалось, що при отриманні сигналу повітряної тривоги були вчасно відпрацьовані заходи безпеки, що дозволило уникнути численних втрат.

В окремому матеріалі РБК-Україна зібрало перші деталі ворожого удару.

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