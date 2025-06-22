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Россияне ударили по Очакову: среди раненых малолетние дети

Фото: россияне ударили по Николаевской области (facebook.com emd.ck.ua)
Автор: Карина Левицкая

Российские военные ударили по Очакову в Николаевской области. В результате атаки ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Николаевской областной военной администрации Виталия Кима.

По данным Кима, в результате ракетного обстрела россиянами города Очаков Николаевского района ранены три человека. Среди них двое детей.

"По состоянию на сейчас, госпитализированы 7-летний мальчик, 12-летняя девушка и 46-летняя женщина. Им оказывается медицинская помощь, у всех пострадавших состояние средней тяжести", - рассказал глава ОВА.

Российские удары по Украине 22 июня

Сегодня днем российская армия нанесла удар по Херсону. Оккупанты для удара использовали беспилотник и артиллерию.

Из-за вражеских ударов погиб человек, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

В отдельном материале РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара.

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