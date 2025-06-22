Россияне ударили по Очакову: среди раненых малолетние дети

Российские удары по Украине 22 июня

Сегодня днем российская армия нанесла удар по Херсону. Оккупанты для удара использовали беспилотник и артиллерию.

Из-за вражеских ударов погиб человек, еще четыре человека получили ранения.

Кроме того, сегодня россияне ударили ракетой по тренировочному полигону одной из механизированных бригад Сухопутных войск ВСУ. В результате удара есть погибшие и раненые.

Как заявили в командовании, ракетный удар произошел тогда, когда на полигоне проводились занятия с военнослужащими, однако, отмечалось, что при получении сигнала воздушной тревоги были вовремя отработаны меры безопасности, что позволило избежать многочисленных потерь.

В отдельном материале РБК-Украина собрало первые детали вражеского удара.

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