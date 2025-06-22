Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є жертва та поранені

Російські війська атакували Херсон із безпілотника та артилерії. Через обстріли є жертва та поранено четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації та Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.