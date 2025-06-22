Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є жертва та поранені
Російські війська атакували Херсон із безпілотника та артилерії. Через обстріли є жертва та поранено четверо людей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації та Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Російські війська завдали нових ударів по Херсону. У Корабельному районі окупанти атакували з безпілотника 46-річного чоловіка.
Унаслідок скидання вибухівки він дістав мінно-вибухову травму, повідомляє Херсонська ОВА. Його стан уточнюється медики проводять дообстеження.
Як повідомляють, близько години тому під ворожим вогнем опинився і Дніпровський район міста.
Постраждала щонайменше 85-річна жінка, її з мінно-вибуховою травмою шпиталізували. Медики продовжують стежити за її станом.
Пізніше стало відомо про ще двох поранених. До лікарні доправили 54-річну жінку з уламковими пораненнями обличчя.
Також госпіталізована ще одна потерпіла - її стан медики оцінюють як тяжкий. Зараз лікарі надають всім пораненим необхідну допомогу.
У ОВА повідомили, що через ворожий артилерійський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.
Удари РФ по Херсону
Херсон щоденно страждає від російських атак, адже місто й досі перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії. Правобережну частину Херсонщини Збройні сили України звільнили восени 2022 року, однак лівобережжя області залишається під окупацією Росії. Ще окупанти активно використовують дрони.
Нагадаємо, що у ніч проти 21 червня російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Центральний район міста.
Як повідомляє місцева влада, внаслідок ворожих "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.
17 червня 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.
Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.
Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.
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