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Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є жертва та поранені

Неділя 22 червня 2025 14:02
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Росіяни вдарили по житлових кварталах Херсона: є жертва та поранені Фото: Ворог поцілив по житлових районах (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Російські війська атакували Херсон із безпілотника та артилерії. Через обстріли є жертва та поранено четверо людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Херсонської міської військової адміністрації та Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Російські війська завдали нових ударів по Херсону. У Корабельному районі окупанти атакували з безпілотника 46-річного чоловіка.

Унаслідок скидання вибухівки він дістав мінно-вибухову травму, повідомляє Херсонська ОВА. Його стан уточнюється медики проводять дообстеження.

Як повідомляють, близько години тому під ворожим вогнем опинився і Дніпровський район міста.

Постраждала щонайменше 85-річна жінка, її з мінно-вибуховою травмою шпиталізували. Медики продовжують стежити за її станом.

Пізніше стало відомо про ще двох поранених. До лікарні доправили 54-річну жінку з уламковими пораненнями обличчя.

Також госпіталізована ще одна потерпіла - її стан медики оцінюють як тяжкий. Зараз лікарі надають всім пораненим необхідну допомогу.

У ОВА повідомили, що через ворожий артилерійський обстріл поранення, несумісні з життям, дістав чоловік. Наразі відповідні служби встановлюють особу загиблого.

Удари РФ по Херсону

Херсон щоденно страждає від російських атак, адже місто й досі перебуває в зоні досяжності ворожої артилерії. Правобережну частину Херсонщини Збройні сили України звільнили восени 2022 року, однак лівобережжя області залишається під окупацією Росії. Ще окупанти активно використовують дрони.

Нагадаємо, що у ніч проти 21 червня російські війська вдарили по житлових кварталах Херсона. Під обстріл потрапив Центральний район міста.

Як повідомляє місцева влада, внаслідок ворожих "прильотів" пошкоджено багатоквартирні будинки: у квартирах вибито шибки, понівечено балкони, дахи та фасади.

17 червня 12 людей потрапили під удари російських безпілотників у Херсоні. Всі вони отримали поранення та були направлені до лікарні.

Крім того, 11 червня у Херсоні внаслідок чергових обстрілів з боку російських військ постраждали двоє мирних мешканок. Як повідомляли у Херсонській ОВА, близько 04:00 окупанти вдарили по Шуменському мікрорайону.

Також 17 квітня у Херсоні росіяни атакували "швидку", й в результаті обстрілу було поранено медика та водія.

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