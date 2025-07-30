Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах

За його словами, сьогодні у Сумах було чути два вибухи. Перший з них - "прильот" дрона по об'єкту критичної інфраструктури. Міський голова зазначив, що обійшлося без постраждалих та жертв.

Другий вибух - це удар безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню.

Внаслідок другої атаки на Суми дві людини були поранені.

