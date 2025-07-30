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Росіяни вдарили по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах

Фото: РФ вдарила по об'єкту критичної інфраструктури в Сумах (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталія Юрченко

Російські загарбники у середу, 30 липня, атакували дронами Суми. Був удар по об'єкту критичної інфраструктури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на в. о. мера Сум Артема Кобзаря в Telegram.

За його словами, сьогодні у Сумах було чути два вибухи. Перший з них - "прильот" дрона по об'єкту критичної інфраструктури. Міський голова зазначив, що обійшлося без постраждалих та жертв.

Другий вибух - це удар безпілотника в центральну частину міста по нежитловому приміщенню.

Внаслідок другої атаки на Суми дві людини були поранені.
 

Обстріл України

В ніч на 30 липня росіяни випустили по Україні 78 дронів з трьох напрямків. Зокрема, окупанти застосували до 8 реактивних БпЛА на північному напрямку.

Зафіксовано влучання 27 дронів у семи локаціях, падіння збитих (уламки) - на двох локаціях.

Цієї ночі ворог атакував дронами Харків, а також Павлоград. У місті пошкоджено вокзал, колії та контактну мережу.

Вдень окупанти обстріляли передмістя Харкова, спалахнула пожежа, є поранені

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