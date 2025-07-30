Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах

По его словам, сегодня в Сумах было слышно два взрыва. Первый из них - "прилет" дрона по объекту критической инфраструктуры. Городской глава отметил, что обошлось без пострадавших и жертв.

Второй взрыв - это удар беспилотника в центральную часть города по нежилому помещению.

В результате второй атаки на Сумы два человека были ранены.

