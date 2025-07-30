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Россияне ударили по объекту критической инфраструктуры в Сумах

Фото: РФ ударила по объекту критической инфраструктуры в Сумах (facebook.com DSNS.GOV.UA)
Автор: Наталья Юрченко

Российские захватчики в среду, 30 июля, атаковали дронами Сумы. Был удар по объекту критической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на и.о. мэра Сум Артема Кобзаря в Telegram.

По его словам, сегодня в Сумах было слышно два взрыва. Первый из них - "прилет" дрона по объекту критической инфраструктуры. Городской глава отметил, что обошлось без пострадавших и жертв.

Второй взрыв - это удар беспилотника в центральную часть города по нежилому помещению.

В результате второй атаки на Сумы два человека были ранены.

 

Обстрел Украины

В ночь на 30 июля россияне выпустили по Украине 78 дронов с трех направлений. В частности, оккупанты применили до 8 реактивных БпЛА на северном направлении.

Зафиксировано попадание 27 дронов в семи локациях, падение сбитых (обломки) - на двух локациях.

Этой ночью враг атаковал дронами Харьков, а также Павлоград. В городе повреждены вокзал, пути и контактная сеть.

Днем оккупанты обстреляли пригород Харькова, вспыхнул пожар, есть раненые

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