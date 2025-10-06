Росіяни вдарили по "Новій пошті" на Донбасі: відділення знищено, посилки згоріли

"5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення "Нової пошти" на Донеччині", - йдеться у повідомленні.

У компанії уточнили, що в момент влучання відділення було зачинене, тому жоден із працівників не постраждав.

Однак 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн гривень, перетворилися на попіл.

"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", - резюмували у компанії.