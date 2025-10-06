Росіяни вдарили по "Новій пошті" на Донбасі: відділення знищено, посилки згоріли

У неділю ввечері, 5 жовтня, російські окупанти атакували Донецьку область. Внаслідок удару ворог відділення "Нової пошти".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал компанії.
"5 жовтня близько 18:40 через ворожий обстріл було знищене відділення "Нової пошти" на Донеччині", - йдеться у повідомленні.
У компанії уточнили, що в момент влучання відділення було зачинене, тому жоден із працівників не постраждав.
Однак 405 посилок загальною оголошеною вартістю понад 1 млн гривень, перетворилися на попіл.
"Нова пошта компенсує втрату відправлень клієнтам. Найближчим часом ми зв’яжемося з вами та повідомимо деталі відшкодування", - резюмували у компанії.
Нагадаємо, в ніч на 28 серпня росіяни здійснили наймасовіший за останній час обстріл Києва. Того дня ворог влучив ракетою по сортувальному депо "Нової пошти", через що постраждали троє співробітників.
Також ми писали, що в ніч на 5 липня окупанти завдали удару по Чугуєву Харківської області. В результаті атаки було пошкоджено відділення "Нової пошти". Посилки залишилися цілими.
Крім того, вночі 2 липня росіяни атакували дроном термінал "Нової пошти" в Слов'янську Донецької області. Через обстріл було знищено приблизно 300 посилок, але в той же час 5000 вціліли.