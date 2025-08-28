У Києві ракета влучила у сортувальне депо "Нової пошти": постраждали працівники

Внаслідок масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня під удар потрапило сортувальне депо "Нової пошти". Троє працівників компанії отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нової пошти.

Як розповіли у компанї, Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо "Нової пошти", влучання прийшлося на автодвір.

Внаслідок атаки постраждали троє працівників: Славенський Сергій, фахівець ділянки, у тяжкому стані; Дульнєв Іван, фахівець ділянки, у стані середньої тяжкості; Юхимчук Юрій, водій авто БДФ, у стані середньої тяжкості.

Компанія вже надала постраждалим і їхнім родинам медичну, психологічну та матеріальну підтримку.

У пресслужбі наголосили, що посилки не постраждали. Але компанія попереджає, що доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося.