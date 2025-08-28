У Києві ракета влучила у сортувальне депо "Нової пошти": постраждали працівники
Внаслідок масованого російського обстрілу Києва у ніч проти 28 серпня під удар потрапило сортувальне депо "Нової пошти". Троє працівників компанії отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Нової пошти.
Як розповіли у компанї, Росія влучила ракетою по цивільному обʼєкту логістичної інфраструктури в Києві. Під атаку потрапило сортувальне депо "Нової пошти", влучання прийшлося на автодвір.
Внаслідок атаки постраждали троє працівників: Славенський Сергій, фахівець ділянки, у тяжкому стані; Дульнєв Іван, фахівець ділянки, у стані середньої тяжкості; Юхимчук Юрій, водій авто БДФ, у стані середньої тяжкості.
Компанія вже надала постраждалим і їхнім родинам медичну, психологічну та матеріальну підтримку.
У пресслужбі наголосили, що посилки не постраждали. Але компанія попереджає, що доставка може затриматися, оскільки під час повітряної тривоги сортування не проводилося.
Атака на Київ 28 серпня
У ніч на 28 серпня Росія здійснила наймасованіший за останній час удар по Києву та столичному регіону, випустивши понад 600 різних безпілотників і ракет, які летіли з усіх напрямків.
Внаслідок обстрілу в місті виникло багато пожеж, пошкоджено житлові та цивільні об’єкти, є постраждалі та загиблі. Кількість жертв постійно зростає, рятувальники продовжують розбирати завали. За останніми даними вже відомо по 15 жертв терористичного удару.
Як розповів речник Повітряних сил України Юрій Ігнат, під час атаки дві крилаті ракети влучили безпосередньо у житловий будинок, спричинивши значні руйнування.
Також росіяни влучили у торгівельний центр у центрі столиці, пошкодивши поряд розташовані житлові будинки.
Крім того, окупанти завдали прицільного удару по потягу "Інтерсіті", який мав сьогодні вирушити з Києва до Харкова та пошкодили будівлю представництва Європейського Союзу в столиці.
