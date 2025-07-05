Удар по Чугуєву: пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів
Війська РФ сьогодні вночі, 5 липня, завдали удар по Чугуєву Харківської області. В результаті пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".
"Увечері 4 липня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Унаслідок удару дронів пошкоджено відділення "Нової пошти" №1 в місті Чугуїв. Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій", - зазначили у компанії.
Також повідомляється, що ніхто з працівників і клієнтів не постраждав, на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2.
На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. Якщо обслуговування в середині буде безпечним - відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби поруч буде розгорнуто мобільне відділення.
"Затримок із доставкою не буде. Ми вже зв’язуємося з клієнтами та надаємо всю необхідну інформацію", - додали у "Новій пошті".
Обстріл росіянами Харківщини
Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.
Голова Харківської ОВА зазначив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.
Згодом у ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу. Відомо, що через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.
Також повідомлялось, що в результаті обстрілу частина Чугуєва лишилась без світла, вже тривають відновлювальні роботи.
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