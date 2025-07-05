ua en ru
Сб, 05 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Удар по Чугуєву: пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів

Субота 05 липня 2025 14:36
UA EN RU
Удар по Чугуєву: пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів Фото: війська РФ пошкодили відділення "Нової пошти" у Чугуєві (t.me/novapostcorp)
Автор: Константин Широкун

Війська РФ сьогодні вночі, 5 липня, завдали удар по Чугуєву Харківської області. В результаті пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".

"Увечері 4 липня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Унаслідок удару дронів пошкоджено відділення "Нової пошти" №1 в місті Чугуїв. Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що ніхто з працівників і клієнтів не постраждав, на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2.

Удар по Чугуєву: пошкоджено відділення &quot;Нової пошти&quot;, на місці триває розбір завалів

На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. Якщо обслуговування в середині буде безпечним - відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби поруч буде розгорнуто мобільне відділення.

"Затримок із доставкою не буде. Ми вже зв’язуємося з клієнтами та надаємо всю необхідну інформацію", - додали у "Новій пошті".

Обстріл росіянами Харківщини

Нагадаємо, що росіяни в ніч проти 4 липня, обстріляли міста Чугуїв та Куп'янськ Харківської області. Внаслідок атаки є постраждалі, серед них дитина.

Голова Харківської ОВА зазначив, що кількість постраждалих у Чугуєві зросла до трьох. Крім того, ворог обстріляв місто Куп'янськ.

Згодом у ДСНС показали фото наслідків ворожого обстрілу. Відомо, що через вибухи виникли пожежі, які рятувальники ліквідували за кілька годин. Пошкоджено житлові будинки та легкові автомобілі.

Також повідомлялось, що в результаті обстрілу частина Чугуєва лишилась без світла, вже тривають відновлювальні роботи.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новая почта Чугуев Вторгнення Росії до України
Новини
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Сили оборони атакували аеродром "Борисоглєбськ", де базуються Су-34, Су-35С і Су-30СМ
Аналітика
Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Парадокс ринку праці. Чому безробітні не можуть знайти роботу, а компанії - працівників