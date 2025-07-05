Удар по Чугуєву: пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів

Війська РФ сьогодні вночі, 5 липня, завдали удар по Чугуєву Харківської області. В результаті пошкоджено відділення "Нової пошти", на місці триває розбір завалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Нової пошти".

"Увечері 4 липня ворог здійснив масовану атаку на Україну. Унаслідок удару дронів пошкоджено відділення "Нової пошти" №1 в місті Чугуїв. Наразі відділення працює в обмеженому режимі: лише видача з рампи, без доступу клієнтів до приміщення через значні пошкодження конструкцій", - зазначили у компанії.

Також повідомляється, що ніхто з працівників і клієнтів не постраждав, на момент удару відділення було зачинене. Усі посилки вціліли. Відправлення, які прямують до цього відділення, перенаправляються до відділення №2.

На місці триває розбір завалів, оцінка стану приміщення й першочергові роботи з укріплення. Якщо обслуговування в середині буде безпечним - відділення відновить повноцінну роботу найближчим часом. У разі потреби поруч буде розгорнуто мобільне відділення.

"Затримок із доставкою не буде. Ми вже зв’язуємося з клієнтами та надаємо всю необхідну інформацію", - додали у "Новій пошті".