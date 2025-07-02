Армія РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську
Російська армія сьогодні вночі, 2 липня, атакувала ударним безпілотником термінал "Нової пошти" у Слов'янську Донецької області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.
"Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також в районі вул. Торецько-Набережна", - повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації.
Що кажуть у "Новій пошті"
За словами прес-служби компанії, вночі росіяни дронами зруйнували термінал у місті. Працівники не постраждали.
Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих. На місці працює поліція та ДСНС.
"Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - додали у компанії.
Удари росіян по "Новій пошті"
Російські війська регулярно атакують цивільну інфраструктуру у прифронтових містах, зокрема й відділення та термінали "Нової пошти".
Так, в ніч на 3 червня російські безпілотники атакували термінал "Нової пошти" під Харковом.
"Внаслідок атаки ворога "шахедами" зруйнована частина сортувального терміналу Нової пошти на Харківщині. Ніхто з наших колег не постраждав. Пожежу ліквідовано", - йдеться у повідомленні компанії.
У "Новій пошті" також додали, що зв’язуються з клієнтами, чиї посилки були знищені щодо компенсації.
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