Фото: армія РФ вдарила по терміналу "Нової пошти" у Слов'янську (t.me/slv_vca)

Російська армія сьогодні вночі, 2 липня, атакувала ударним безпілотником термінал "Нової пошти" у Слов'янську Донецької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook начальника Слов’янської міської військової адміністрації Вадима Ляха.

"Знов атака БПЛА. Влучання по терміналу "Нової пошти" на вул. Літературній, а також в районі вул. Торецько-Набережна", - повідомив начальник Слов’янської міської військової адміністрації. Що кажуть у "Новій пошті" За словами прес-служби компанії, вночі росіяни дронами зруйнували термінал у місті. Працівники не постраждали. Сума збитків уточнюється. Наразі відомо про орієнтовно 300 знищених посилок і 5000 вцілілих. На місці працює поліція та ДСНС. "Нова пошта" оперативно перебудовує сортування посилок та логістику, але можливі затримки у відправленнях зі Слов'янська та у місто з усіх регіонів України. Ми зв’язуємося з клієнтами задля виплати компенсацій", - додали у компанії.