Харківщина опиняється під ударами щодня. 19 листопада росіяни зруйнували під'їзд багатоповерхівки в Ізюмі: за даними Олега Синєгубова, постраждали двоє людей, а під завалами могли залишитися інші. Напередодні ворожий "Шахед" поцілив у багатоповерхівку і пошту в Чугуєві, а вранці 18 листопада внаслідок атаки на Златопіль постраждали 12 людей.

Медичні заклади Харкова окупанти атакують не вперше. 3 листопада удар припав на медзаклад у Немишлянському районі, тоді постраждали 25 людей, а близько 200 пацієнтів довелося евакуювати.