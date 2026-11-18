Про це заявив глава місцевої ОВА Олег Синєгубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Армія РФ завдала удару по ринку в Златополі", - написав Синєгубов.



За його словами, наразі відомо про 11 постраждалих, серед них - 11-річний хлопчик.

"Медики надають необхідну допомогу", - додав глава Харківської ОВА.



За його словами, після ворожого удару на місці горять торгівельні павільйони.



"Усі наші екстрені служби працюють у посиленому режимі", - наголосив Синєгубов.

О 09:34 він уточнив, що до 12 людей зросла кількість постраждалих від ворожого удару по Златополю.

"Одна жінка перебуває у важкому стані, всі решта - в стані середньої тяжкост", - додав Синєгубов.



Також вказано, що ще одна людина зазнала гострої реакції на стрес, отримала допомогу медиків на місці.

Атаки РФ на Харківщину

Протягом минулої доби російські війська атакували 16 населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула одна людина, ще восьмеро постраждали.

У Чугуєві гостру реакцію на стрес отримали три жінки віком 50, 71 та 74 роки. В Ізюмі поранено 53-річного чоловіка, у селі Лукашівка Близнюківської громади - 59-річну жінку, у Слобожанському - 62-річну жінку, а в Лозовій - 43-річного чоловіка.

У селі Плоске Великобурлуцької громади загинула 81-річна жінка, ще одна, 60-річна, зазнала поранень.

Крім того, медики надали допомогу 55-річному чоловіку, який постраждав внаслідок обстрілу села Старовірівка Шевченківської громади 15 листопада, а також 9-річній дівчинці, яка 16 листопада пережила гостру реакцію на стрес у Золочеві.