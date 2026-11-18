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Росія атакувала ударним дроном Чугуїв на Харковщині. "Шахед" поцілив у багатоповерхівку і будівлю пошти, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова у Telegram.

Удар по Чугуєву Ворог завдав удар безілотником по Чугуєву близько 19.30. За попередньою інформацією, ворожий "прильот" був по багатоквартирному житловому будинку та відділенню пошти, каже Синєгубов. Також стало відомо, що 60-річний чоловік зазнав поранень внаслідок удару БпЛА в Чугуєві. Його шпиталізували. Наразі триває ліквідація наслідків ворожого удару. Підрозділи ДСНС та бригади екстреної медичної допомоги працюють в посиленому режимі. Оновлено о 20.51 Пізніше Синєгубов уточнив, що ворожі удари дроном в Чугуєві зафіксовано в багатоквартирний 9-поверховий житловий будинок: Перше влучання - в технічний поверх будинку, ліквідовано пожежу на горищі.

Друге влучання - в сходову клітину одного з підʼїздів між 6 та 7 поверхами. Також збільшилася кількість поранених - 75-річна жінка постраждала. "Ще 5 людей врятовано з верхніх поверхів", - каже він.