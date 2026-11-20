Харьковщина оказывается под ударами каждый день. 19 ноября россияне разрушили подъезд многоэтажки в Изюме: по данным Олега Синегубова, пострадали два человека, а под завалами могли остаться другие. Накануне вражеский "Шахед" попал в многоэтажку и почту в Чугуеве, а утром 18 ноября в результате атаки на Златополь пострадали 12 человек.

Медицинские учреждения Харькова оккупанты атакуют не впервые. 3 ноября удар пришелся на медучреждение в Немышлянском районе, тогда пострадали 25 человек, а около 200 пациентов пришлось эвакуировать.