Російські окупанти у четвер, 19 листопада, вдарили по Ізюму Харківської області. Зруйновано під'їзд у багатоповерхівці, під завалами можуть бути люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Армія РФ вдарила по житловому будинку в Ізюмі. На цю хвилину попередньо відомо про двох постраждалих. Під завалами можуть перебувати люди", - зазначив він.

Синєгубов розповів, що внаслідок ворожого обстрілу зруйновано під'їзд. Крім того, виникла пожежа у квартирі на п'ятому поверсі в будинку навпроти.

Начальник ОВА підкреслив, що на місці "прильоту" у посиленому режимі працюють всі екстрені служби.

В Ізюмській міськраді повідомили, що росіяни вдарили по місту, застосувавши, за попередніми даними, реактивну систему залпового вогню (РСЗВ).

"Влучання зафіксовано в центральній частині міста. Внаслідок атаки зазнав руйнувань один та зазнали пошкоджень декілька багатоквартирних будинків та приватні домоволодіння", - йдеться у заяві.

Постраждало щонайменше 12 осіб, з них четверо дітей. Усі поранені отримують необхідну медичну допомогу.