Росіяни вдарили по Марганцю з артилерії: є постраждалі, серед яких дитина

Росіяни сьогодні, 9 лютого, вже двічі обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.
"Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога", - написав він.
В результаті ворожої атаки було пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.
Зазначимо, що вчора росіяни обстріляли Синельниківську громаду у Дніпропетровській області.
Окрім того, 6 лютого окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого було пошкоджено газогін та електромережі.
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