UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни вдарили по Марганцю з артилерії: є постраждалі, серед яких дитина

Фото: росіяни вдарили по Марганцю з артилерії (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни сьогодні, 9 лютого, вже двічі обстріляли Марганець з важкої артилерії. Внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких дитина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

"Від ворожого вогню постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки - 52 i 60 років. Наразі вони доправлені до медичних закладів. Їм надається необхідна допомога", - написав він.

В результаті ворожої атаки було пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач, газопровід та водопровід.

Зазначимо, що вчора росіяни обстріляли Синельниківську громаду у Дніпропетровській області.

Окрім того, 6 лютого окупанти вчергове атакували Дніпропетровську область, внаслідок чого було пошкоджено газогін та електромережі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпропетровська областьВійна Росії проти України