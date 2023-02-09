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Россияне ударили по Марганцу по артиллерии: есть пострадавшие, среди которых ребенок

Фото: россияне ударили по Марганцу из артиллерии (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне сегодня, 9 февраля, уже дважды обстреляли Марганец из тяжелой артиллерии. В результате атаки пострадали три человека, среди которых ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Сергея Лысака.

"От вражеского огня пострадала 12-летняя девочка и две женщины - 52 и 60 лет. На данный момент они доставлены в медицинские учреждения. Им предоставляется необходимая помощь", - написал он.

В результате вражеской атаки были повреждены 10 домов, 4 хозяйственные постройки, несколько солнечных панелей, линии электропередач, газопровод и водопровод.

Отметим, что вчера россияне обстреляли Синельниковскую общину в Днепропетровской области.

Кроме того, 6 февраля оккупанты в очередной раз атаковали Днепропетровскую область, в результате чего были повреждены газопровод и электросети.

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