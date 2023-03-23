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Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні: в ОВА показали наслідки

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по лікарні у Херсоні (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові сьогодні вночі обстріляли центр Херсона. Зокрема, загарбники влучили по одній з лікарень міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Голова ОВА також зазначив, що через ворожу атаку постраждало житло мирних мешканців. Окрім того, вщент згорів припаркований поруч автомобіль.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонської області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Також вчора мешканець Херсонської області підірвався на ворожій міні та втратив частину ноги.

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