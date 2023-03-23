Росіяни вдарили по лікарні у Херсоні: в ОВА показали наслідки

Голова ОВА також зазначив, що через ворожу атаку постраждало житло мирних мешканців. Окрім того, вщент згорів припаркований поруч автомобіль.

Нагадаємо, за минулу добу росіяни випустили 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів" по Херсонської області. Одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.

Також вчора мешканець Херсонської області підірвався на ворожій міні та втратив частину ноги.

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