Війська РФ за добу 5 разів обстріляли Херсон: одна людина загинула, є поранені

Минулої доби російські війська здійснили 54 обстріли Херсонської області, випустивши 319 снарядів з важкої артилерії та "Градів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Обласний центр окупанти обстріляли 5 разів. Повідомляється, що 19 снарядів потрапили до житлових кварталів, приватних та багатоквартирних будинків. На жаль є жертви. Одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Раніше РБК-Україна повідомляло, щомешканець Херсонської області підірвався на ворожій міні. Людина втратила частину ноги.

Також повідомлялося, що 22 березня мешканець Бериславського району Херсонської області підірвався на ворожій міні під час виконання польових робіт.

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