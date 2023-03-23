Россияне ударили по больнице в Херсоне: в ОВА показали последствия

Глава ОВА также отметил, что из-за вражеской атаки пострадало жилье мирных жителей. Кроме того, дотла сгорел припаркованный рядом автомобиль.

Напомним, за прошедшие сутки россияне выпустили 319 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов" по Херсонской области. Один человек погиб, еще двое получили ранения.

Также вчера житель Херсонской области подорвался на вражеской мини и потерял часть ноги.

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