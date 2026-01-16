Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Житомирщині: виникла пожежа (фото)

Удари по Житомирщині

Останніми тижнями російські війська атакували удари по критичній інфраструктурі Житомирщини, переважно застосовуючи ударні безпілотники, які летять вздовж північного кордону України.

Так, раніше повідомлялось, що російські війська в ніч на 15 січня завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирському та Коростенському районах Житомирській області.

Також у ніч на 13 січня під ударами опинилися декілька об’єктів критичної інфраструктури у Коростенському та Звягельському районах області. На місцях влучань працювали рятувальники, які займаються локалізацією та ліквідацією пожеж

Окрім того, у ніч на 11 січня війська росіян завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Через влучання виникло кілька пожеж. Внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників, у них зафіксовані травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.