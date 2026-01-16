UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Росіяни вдарили по критичній інфраструктурі на Житомирщині: виникла пожежа (фото)

Фото: війська РФ вдарили по критичній інфраструктурі Житомирщини (t.me/dsns_telegram)
Автор: Константин Широкун

Російські війська вночі завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури в Коростенському районі Житомирської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС.

За даними ДСНС, внаслідок атаки виникла пожежа, яку оперативно ліквідували рятувальники. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Повідомляється, що на місці події працювали сапери ДСНС, та обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Також фахівці-хіміки здійснили контроль повітря: перевищень гранично допустимих концентрацій небезпечних речовин не виявлено.

Загалом до ліквідації наслідків ворожого удару були залучені 50 працівників ДСНС та 15 одиниць техніки.

 

 

Удари по Житомирщині

Останніми тижнями російські війська атакували удари по критичній інфраструктурі Житомирщини, переважно застосовуючи ударні безпілотники, які летять вздовж північного кордону України.

Так, раніше повідомлялось, що російські війська в ніч на 15 січня завдали ударів по об'єктах критичної інфраструктури у Житомирському та Коростенському районах Житомирській області.

Також у ніч на 13 січня під ударами опинилися декілька об’єктів критичної інфраструктури у Коростенському та Звягельському районах області. На місцях влучань працювали рятувальники, які займаються локалізацією та ліквідацією пожеж

Окрім того, у ніч на 11 січня війська росіян завдали ударів по об’єктах критичної інфраструктури Житомирської області. Через влучання виникло кілька пожеж. Внаслідок атаки поранення дістали двоє працівників, у них зафіксовані травми середнього ступеня тяжкості, постраждалих госпіталізували до медичного закладу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЖитомирДСНСЕлектроенергіяЕнергетики