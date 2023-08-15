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Росіяни вдарили по Краматорську з С-300: є загиблі та поранена

Фото: росіяни вдарили по Краматорську з С-300 (facebook.com/don.gp.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові вчора пізно ввечері обстріляли Краматорськ за допомогою зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ворожої атаки дві людини загинуло, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

Окупанти вдарили по Краматорську о 23:23 14 серпня. Ворожі снаряди поцілили по складських приміщеннях, де зберігались харчі. На площі 2400 кв. м виникла пожежа.

 

Прокуратура повідомляє, що через обстріл під завалами опинились двоє вантажників, тіло одного з них деблокували рятувальники.

При цьому мер Краматорська Олександр Гончаренко зазначив, що через обстріл торговельної бази загинуло дві людини.

До того ж, зазнала тілесних ушкоджень 38-річна комірник підприємства. Її з легкими тілесними ушкодженнями доставили до лікарні.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК).

Ситуація в Краматорську

РБК-Україна повідомляло, що вчора ввечері у Краматорську лунали вибухи. Місцеві ЗМІ також повідомляли про пожежу, що виникла після вибухів.

Зазначимо, що окупанти регулярно обстрілюють населені пункти в Донецькій області.

Наприклад, Краматорськ потрапив під обстріл 31 липня - тоді росіяни вдарили по промисловій зоні, обійшлося без жертв.

А в червні загарбники атакували місто двома ракетами. Одна з них потрапила у центр міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищу Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення.

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КраматорськВійна Росії проти України