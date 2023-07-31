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Вночі російські окупанти випустили ракети по Краматорську

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Краматорськ, Понеділок 31 липня 2023 09:41
Вночі російські окупанти випустили ракети по Краматорську Фото: Краматорськ Донецької області обстріляла РФ ракетами 31 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти завдали ракетного удару по Краматорську Донецької області в ніч на понеділок, 31 липня. Ворог поцілив по промисловій зоні міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Краматорська Олександра Гончаренка.

"Вночі Росія обстріляла ракетами промислову зону Краматорська. На щастя, обійшлося без постраждалих", - розповів він.

Наразі, за даними Гончаренка, з'ясовуються наслідки руйнувань.

Обстріли Краматорська Донецької області

Російські окупанти постійно обстрілюють міста та села Донецької області, маючи намір захопити регіон. Зокрема, під обстріл потрапляють не лише прифронтові населені пункти.

Нагадаємо, 27 червня російські війська влаштували обстріл Краматорська Донецької області, атакувавши місто двома ракетами. Одна з них потрапила у центр міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищу Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення.

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