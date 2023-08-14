У Краматорську пролунали вибухи

В місті чули щонайменше два вибухи. На цей момент в регіоні була оголошена повітряна тривога.

Місцеві Telegram-канали поширюють фотографії та відео пожежі, яка, за їхніми словами, спалахнула після вибухів. Також там повідомляють, що внаслідок атаки, ймовірно, є загиблі.

Ситуація в Краматорську

Росіяни регулярно обстрілюють міста та села в Донецькій області. Так, в ніч на 15 серпня в Повітряних силах ЗСУ знову закликали мешканців сходу не ігнорувати тривогу через можливу ракетну небезпеку.

Сам Краматорськ обстрілювали також і 31 липня - тоді ворог вдарив по промисловій зоні, обійшлося без жертв.

А червня росіяни влучили по Краматорську двома ракетами. Одна з них потрапила у центр міста, в будівлю місцевої піцерії, а друга - по приміському селищу Біленьке. Тоді загинули 12 людей, 65 осіб отримали поранення.

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