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Росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей

Фото: росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи, зранку, 27 червня, вдарили керованою авіаційною бомбою (КАБ) по місто Селидове. Внаслідок удару постраждали шестеро людей, у тому ж числі й діти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Донецької обласної прокуратури.

Згідно з попередньою інформацією, ворог скинув на населений пункт "ФАБ-500". Снаряд влучив по дому багатоквартирного будинку. Як й згадувалось вище, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей

  • двоє дітей 11 та 17 років; 
  • четверо дорослих від 63 до 67 років. 
 

Фото: росіяни вдарили КАБом по Донецькій області, серед постраждалих двоє дітей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Також були пошкоджені багатоповерхові та приватні домоволодіння, автомобілі й адмінбудівлі. 

Обстріли Донецької області 

Протягом останніх місяців російські терористи суттєво посилили обстріли України та прифронтових регіонів. Зокрема під удари регулярно потрапляє Донецька область. Через це в низці населених пунктів регіону оголошено примусову евакуацію.

Зокрема нещодавно ворог обстріляв  залізничну інфраструктуру в Донецькій області. Тоді ж внаслідок влучання поранення отримали двоє залізничників. 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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