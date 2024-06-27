Согласно предварительной информации, враг сбросил на населенный пункт "ФАБ-500". Снаряд попал по дому многоквартирного дома. Как и упоминалось выше, в результате обстрела пострадали шесть человек:

двое детей 11 и 17 лет;

четверо взрослых от 63 до 67 лет.

Фото: россияне ударили КАБом по Донецкой области, среди пострадавших двое детей (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Также были повреждены многоэтажные и частные домовладения, автомобили и админздания.

Обстрелы Донецкой области

В течение последних месяцев российские террористы существенно усилили обстрелы Украины и прифронтовых регионов. В частности под удары регулярно попадает Донецкая область. Поэтому в ряде населенных пунктов региона объявлена принудительная эвакуация.

В частности недавно враг обстрелял железнодорожную инфраструктуру в Донецкой области. Тогда же в результате попадания ранения получили двое железнодорожников.