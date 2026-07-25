Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, є загибла та постраждалі

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, у ніч на 25 липня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся торгівельний центр та відомо про постраждалих.

У четвер, 23 липня, ворог атакував місто КАБами. У результаті атаки було пошкоджено будівлю медичного центру, п’ятиповерховий будинок та автомобілі. Крім того, постраждало 25 осіб.

Також 22 липня ворог завдав удару дронами по підприємству харчової промисловості. У результаті атаки виникла пожежа, є постраждалі.