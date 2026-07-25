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Росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю, є загибла та постраждалі

12:55 25.07.2026 Сб
1 хв
В ОВА показали фото наслідків удару
aimg Тетяна Степанова
Фото: росіяни вдарили КАБами по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Російські війська вранці 25 липня вдарили КАБами по Запоріжжю. Загинула жінка, є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Росіяни атакували Запоріжжя близько 11:00.

Перед цим Повітряні сили попереджали про загрозу застосування керованих авіаційних бомб (КАБів) по Запоріжжю та області.

Наразі відомо, що внаслідок удару 9 людей потребують допомоги лікарів, у тому числі троє дітей. Одна жінка загинула.

Фото: наслідки удару РФ по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, у ніч на 25 липня росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся торгівельний центр та відомо про постраждалих.

У четвер, 23 липня, ворог атакував місто КАБами. У результаті атаки було пошкоджено будівлю медичного центру, п’ятиповерховий будинок та автомобілі. Крім того, постраждало 25 осіб.

Також 22 липня ворог завдав удару дронами по підприємству харчової промисловості. У результаті атаки виникла пожежа, є постраждалі.

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ЗапоріжжяВійна в Україні