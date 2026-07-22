Росія дроном поцілила по підприємству у Запоріжжі, є поранені

Близько 16.00 у Запоріжжі загорілося підприємство харчової промисловості унаслідок дронової атаки Росії. Є постраждалі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.
"Дим, що здіймається над містом, - це наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - уточнив Федоров.
Спочатку не було інформації про постраждалих. Проте через годину стало відомо про першого пораненого.
"Російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства. Палають автівки та приміщення", - каже чиновник.
Пізніше Федоров заявив вже про трьох постраждалих.
Допомога медиків знадобилася:
Нагадаємо, 21 липня російські КАБи вдарили по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули троє людей, 13 - отримали поранення.
У Запоріжжі через дронову атаку РФ на харчове виробництво 20 липня є четверо постраждалих. Унаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування.
19 липня у Запоріжжі внаслідок удару російських КАБів загинули двоє людей. Ще щонайменше 10 отримали поранення.