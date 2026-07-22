UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Росія дроном поцілила по підприємству у Запоріжжі, є поранені

17:16 22.07.2026 Ср
1 хв
Російські безпылотники знову били по цивільних об'єктах Запоріжжя
aimg Олена Бджола
Фото: рятувальник гасить пожежу (Getty Images)

Близько 16.00 у Запоріжжі загорілося підприємство харчової промисловості унаслідок дронової атаки Росії. Є постраждалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Запорізької ОВА Івана Федорова у Telegram.

Атака РФ по Запоріжжю

"Дим, що здіймається над містом, - це наслідки ворожої атаки на Запоріжжя", - уточнив Федоров.

Спочатку не було інформації про постраждалих. Проте через годину стало відомо про першого пораненого.

"Російський безпілотник спричинив пожежу на території цивільного підприємства. Палають автівки та приміщення", - каже чиновник.

Кількість поранених зросла

Пізніше Федоров заявив вже про трьох постраждалих.

Допомога медиків знадобилася:

  • 33-річній жінці,
  • 25-річному чоловіку,
  • 41-річному чоловіку.

Нагадаємо, 21 липня російські КАБи вдарили по житлових кварталах Запоріжжя. Унаслідок атаки загинули троє людей, 13 - отримали поранення.

У Запоріжжі через дронову атаку РФ на харчове виробництво 20 липня є четверо постраждалих. Унаслідок атаки зруйноване виробниче приміщення, пошкоджене устаткування.

19 липня у Запоріжжі внаслідок удару російських КАБів загинули двоє людей. Ще щонайменше 10 отримали поранення.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
УкраїнаЗапоріжжяВійна Росії проти УкраїниДрони