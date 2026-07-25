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Россияне ударили КАБами по Запорожью, есть погибшие и пострадавшие

12:55 25.07.2026 Сб
1 мин
В ОВА показали фото последствий удара
aimg Татьяна Степанова
Фото: россияне ударили КАБами по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Российские войска утром 25 июля ударили КАБами по Запорожью. Погибла женщина, есть пострадавшие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

Россияне атаковали Запорожье около 11:00.

Перед этим Воздушные силы предупреждали об угрозе применения управляемых авиационных бомб (КАБ) по Запорожью и области.

Известно, что в результате удара 9 человек нуждаются в помощи врачей, в том числе трое детей. Одна женщина погибла.

Фото: последствия удара РФ по Запорожью (t.me/ivan_fedorov_zp)

Обстрелы Запорожья

Напомним, в ночь на 25 июля россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела загорелся торговый центр и известно о пострадавших.

В четверг, 23 июля, враг атаковал город КАБами. В результате атаки было повреждено здание медицинского центра, пятиэтажное здание и автомобили. Кроме того, пострадали 25 человек.

Также 22 июля враг нанес удар дронами по предприятию пищевой промышленности. В результате атаки возник пожар, есть пострадавшие.

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