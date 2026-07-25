Россияне ударили КАБами по Запорожью, есть погибшие и пострадавшие

Обстрелы Запорожья

Напомним, в ночь на 25 июля россияне атаковали Запорожье. В результате вражеского обстрела загорелся торговый центр и известно о пострадавших.

В четверг, 23 июля, враг атаковал город КАБами. В результате атаки было повреждено здание медицинского центра, пятиэтажное здание и автомобили. Кроме того, пострадали 25 человек.

Также 22 июля враг нанес удар дронами по предприятию пищевой промышленности. В результате атаки возник пожар, есть пострадавшие.