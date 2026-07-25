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РФ атакувала ТЦ у Запоріжжі: виникла масштабна пожежа, є постраждалі

01:40 25.07.2026 Сб
2 хв
Що відомо про атаку РФ на Запоріжжя?
aimg Едуард Ткач
РФ атакувала ТЦ у Запоріжжі: виникла масштабна пожежа, є постраждалі Фото: наслідки атаки РФ по Запоріжжю (t.me/ivan_fedorov_zp)
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Росіяни в ніч з 24 на 25 липня атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожого обстрілу загорівся торгівельний центр та вже відомо про постраждалих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Івана Федорова.

Згідно публікацій, приблизно о 22:00 для Запоріжжя та області була загроза застосування КАБів та ударних безпілотників. Вже о 23:58 Федоров повідомив, що у місті атаковано ТЦ.

"Внаслідок російського удару, пошкоджене приміщення торгівельного центру. На місці влучання виникла пожежа. Відомо про поранених", - написав глава ОВА.

Згодом Федоров уточнив, що площа пожежі становить 500 квадратних метрів. За його словами, внаслідок атаки по об'єкту торгівлі, пошкоджені будівлі та горять товари. Окрім того, він розповів, хто саме наразі постраждав.

"Внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя зазнав поранень 63-річний чоловік. Постраждалому надається уся необхідна допомога", - вказано у публікації.

Наразі на місці події працюють екстрені служби.

Обстріли Запоріжжя

Нагадаємо, що росіяни щодня атакують Запоріжжя, використовуючи для своїх ударів дрони та авіабомби.

Наприклад, у четвер, 23 липня, ворог атакував місто КАБами. У результаті атаки було пошкоджено будівлю медичного центру, п’ятиповерховий будинок та автомобілі. Крім того, постраждало 25 осіб.

Також ми писали, що 22 липня ворог завдав удару дронами по підприємству харчової промисловості. У результаті атаки виникла пожежа, є постраждалі.

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