Росіяни вдарили КАБами по Харківській області, постраждали шестеро дітей

Обстріли Харківської області

Останні тижні ворог посилили удари по критичній, а також цивільній інфраструктурі Харківської області. Внаслідок цього на території регіону вже тривалий час діють обмеження електропостачання. Зокрема загострення обстрілів активізувало питання посилення протиповітряної оборони України.

Росіяни обстрілювали регіон й вчора, 1 травня. У Харкові "приліт" стався у приватний будинок на околиці міста. Зокрема були пошкоджені десятки інших будинків. Внаслідок обстрілу Золочева загинули двоє людей: 77-річний чоловік та жінка 74 років.

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