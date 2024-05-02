Россияне ударили КАБами по Харьковской области, пострадали шесть детей

Российские террористы, сегодня, 2 мая, ударили управляемыми авиационными бомбами (КАБ) по Харьковской области. В результате обстрелов ранения получили шестеро детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной государственной администрации Олега Синегубова (ОВА).
Как рассказал Синегубов, террористы нанесли удар по гражданской инфраструктуре в Дергачах Харьковского района.
По состоянию на данный момент известно о семи пострадавших, среди которых:
Все дети были госпитализированы.
Перед этим Синегубов призвал гражданских не покидать укрытия из-за риска повторных ударов КАБами.
Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 16:41 (alerts.in.ua)
Последние недели враг усилили удары по критической, а также гражданской инфраструктуре Харьковской области. Вследствие этого на территории региона уже длительное время действуют ограничения электроснабжения. В частности обострение обстрелов активизировало вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.
Россияне обстреливали регион и вчера, 1 мая. В Харькове "прилет" произошел в частный дом на окраине города. В частности были повреждены десятки других домов. В результате обстрела Золочева погибли два человека: 77-летний мужчина и женщина 74 лет.
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