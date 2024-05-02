Россияне ударили КАБами по Харьковской области, пострадали шесть детей

Обстрелы Харьковской области

Последние недели враг усилили удары по критической, а также гражданской инфраструктуре Харьковской области. Вследствие этого на территории региона уже длительное время действуют ограничения электроснабжения. В частности обострение обстрелов активизировало вопрос усиления противовоздушной обороны Украины.

Россияне обстреливали регион и вчера, 1 мая. В Харькове "прилет" произошел в частный дом на окраине города. В частности были повреждены десятки других домов. В результате обстрела Золочева погибли два человека: 77-летний мужчина и женщина 74 лет.

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