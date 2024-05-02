В Харкові та області світло вимикатимуть на довше: що відомо

У Харкові та області до п'яти годин збільшили інтервали, коли світла не буде. На це є кілька причин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Харківобленерго ".

"Сьогодні, 2 травня, графіки погодинних відключень у Харкові та Харківській області будуть подовжені з трьох до п'яти годин", - йдеться у повідомленні.

Це, за даними енергетиків, пов'язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт в Об'єднаній енергосистемі України. До того ж, через ремонтні роботи, які зараз ідуть в Харківській області, можуть виникати більш тривалі відключення електроенергії, ніж анонсовано.

"Енергетики намагаються працювати якомога швидше, але обсяги робіт досить масштабні. До того ж, під час повітряних тривог персонал має залишати об'єкти, на яких ідуть ремонти, через питання безпеки, і це також подовжує час виконання аварійно-відновлювальних робіт", - пояснили в компанії.

Додамо, що раніше "Харківобленерго" анансувало тригодинні відключення світла.

Проблеми зі світлом у Харкові

Серйозні проблеми зі світлом у Харкові та області почалися після того, як російські війська стали цілеспрямовано бити по Харкову та регіону, зокрема атакуючи енергетику.

Наприклад, після масштабного обстрілу України 22 березня, Харків залишився без світла. Зазначимо, що The Economist, посилаючись на українські військові джерела, писало, що своєю ескалацією Росія вирішила перетворити Харків на "сіру зону".

Зазначимо, що 1 травня РБК-Україна вже писало про те, що у Харкові та Харківській області енергетики розширили графік відключення електроенергії - тепер відключення світла відбуватимуться не лише вдень, а й уночі.