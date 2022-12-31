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Росіяни вдарили "Іскандером" по військовому містечку у Чернігівській області

Ілюстративне фото: росіяни вдарили "Іскандером" по військовому містечку у Чернігівській області (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти вночі завдали ракетного удару по військовому містечку у Чернігівській області. Ймовірно, загарбники били балістичною ракетою "Іскандер".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по Чернігівщині. Рашисти цілили по одному із військових містечок. За попередньою інформацією, це була балістична ракета "Іскандер", траєкторію якої практично неможливо відслідкувати наявними ППО", - написав він.

На щастя, загиблих внаслідок обстрілу немає.

Чаус також зазначив, що за останні дні інтенсивність ворожих обстрілів зросла. Росіяни гатять із артилерії, мінометів та РСЗВ.

Так, вчора росіяни обстріляли Семенівку, внаслідок чого загинула жінка.

"Ворог-терорист. Саме так виглядає агонія. Саме тому у ці дні треба бути максимально пильними", - зазначив Чаус.

Як повідомляло РБК-Україна, 30 грудня українські військові збили російський безпілотник "Орлан" у Чернігівській області.

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