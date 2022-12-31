Россияне ударили "Искандером" по военному городку в Черниговской области

"Сегодня ночью враг нанес ракетный удар по Черниговской области. Рашисты целили по одному из военных городков. По предварительной информации, это была баллистическая ракета "Искандер", траекторию которой практически невозможно отследить существующими ПВО", - написал он.

К счастью, погибших в результате обстрела нет.

Чаус также отметил, что за последние дни интенсивность вражеских обстрелов выросла. Россияне бьют из артиллерии, минометов и РСЗО.

Так, вчера россияне обстреляли Семеновку, в результате чего погибла женщина.

"Враг-террорист. Именно так выглядит агония. Именно поэтому в эти дни нужно быть максимально бдительными", - отметил Чаус.

Как сообщало РБК-Украина, 30 декабря украинские военные сбили российский беспилотник "Орлан" в Черниговской области.

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