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Росіяни вдарили по іноземних суднах у морі, ВМС України евакуювали людей: є жертва

08:00 22.06.2026 Пн
2 хв
Загиблим на судні в результаті атаки виявився кухар
aimg Юлія Маловічко
Ілюстративне фото: військові ВМС України евакуювали екіпаж судна (Nina Liashonok Ukrinform)

РФ у ніч на 22 червня атакувала дронами цивільні торговельні судна, які прямували до українських портів. На судні VICTRESS, що належить Туреччині, спалахнула пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ВМС та Адміністрацію морських портів України.

Відомо, що суховантажне судно форсувало під прапором Панами, хоча його власником є Туреччина. Після влучання дрону на борту спалахнула пожежа, судно зазнало значних пошкоджень.

Рятувати екіпаж судна почали військові ВМС України, однак одна людина не вижила.

"На жаль, загинув член екіпажу - 58-річний кухар. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Інші вісім моряків були евакуйовані на рятувальному плоту", - повідили в АМПУ.

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Відомо, що також внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнали цивільні судна під прапорами Палау та Белізу. Обійшлось без постраждалих, а судна продовжили рух.



"Цілеспрямовані удари по цивільному торговельному флоту та морській інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного права та черговим свідченням того, що Росія свідомо ставить під загрозу безпеку міжнародного судноплавства", - зазначили в адміністрації морських портів України.

Фото: екіпаж іноземного судна після обстрілу РФ (ВМС України)

Нагадаємо, нещодавно Військово-морські сили Збройних сил України уразили два російські катери, які охороняли Керченський міст.

Також повідомлялось, що підрозділ Військово-Морських Сил ЗСУ уразив морськими дронами підсанкційне судно MARQUISE неподалік від Туапсе.

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Російська ФедераціяВМС УкраїниАтака дронів