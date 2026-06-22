Росіяни вдарили по іноземних суднах у морі, ВМС України евакуювали людей: є жертва

Відомо, що суховантажне судно форсувало під прапором Панами, хоча його власником є Туреччина. Після влучання дрону на борту спалахнула пожежа, судно зазнало значних пошкоджень.

Рятувати екіпаж судна почали військові ВМС України, однак одна людина не вижила.

"На жаль, загинув член екіпажу - 58-річний кухар. Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким. Інші вісім моряків були евакуйовані на рятувальному плоту", - повідили в АМПУ.

Відомо, що також внаслідок атаки РФ пошкоджень зазнали цивільні судна під прапорами Палау та Белізу. Обійшлось без постраждалих, а судна продовжили рух.





"Цілеспрямовані удари по цивільному торговельному флоту та морській інфраструктурі є грубим порушенням міжнародного права та черговим свідченням того, що Росія свідомо ставить під загрозу безпеку міжнародного судноплавства", - зазначили в адміністрації морських портів України.

Фото: екіпаж іноземного судна після обстрілу РФ (ВМС України)