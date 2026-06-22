РФ нанесла удар по иностранным судам, ВМС Украины эвакуировали людей: есть погибший

Известно, что сухогруз плыл под флагом Панамы, хотя его владельцем является Турция. После попадания дрона на борту вспыхнул пожар, судно получило значительные повреждения.

Спасать экипаж судна начали военные ВМС Украины, однако один человек не выжил.

"К сожалению, погиб член экипажа - 58-летний повар. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Остальные восемь моряков были эвакуированы на спасательном плоту", - сообщили в АМПУ.

Известно, что в результате атаки РФ повреждения получили также гражданские суда под флагами Палау и Белиза. Обошлось без пострадавших, а суда продолжили движение.



"Целенаправленные удары по гражданскому торговому флоту и морской инфраструктуре являются грубым нарушением международного права и очередным свидетельством того, что Россия сознательно ставит под угрозу безопасность международного судоходства", - отметили в администрации морских портов Украины.

Фото: экипаж иностранного судна после обстрела со стороны РФ (ВМС Украины)