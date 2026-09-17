ua en ru
Чт, 17 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Росіяни вдарили по індустріальному парку на Житомирщині, є загиблий та поранені

22:17 17.09.2026 Чт
1 хв
aimg Сергій Козачук
Росіяни вдарили по індустріальному парку на Житомирщині, є загиблий та поранені Фото: РФ атакувала Житомирщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Унаслідок російського удару по індустріальному парку на Житомирщині загинула людина, ще двоє зазнали поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис голови Житомирської обласної військової адміністрації Віталія Бунечка у Facebook.

Наслідки атаки РФ

Ворожа атака прийшлася по цивільному підприємству, яке розташоване на території індустріального парку в Коростенському районі.

Унаслідок обстрілу є загиблий та постраждалі:

  • Одна людина загинула на місці.
  • Двоє людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

На місці влучання працюють рятувальники Державної служби з надзвичайних ситуацій та екіпажі екстреної медичної допомоги.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань наразі уточнюється.

Атаки РФ на Житомирщину

Нагадаємо, російські війська регулярно завдають ударів за допомогою дронів-камікадзе по цивільній та інфраструктурній забудові Житомирщини.

Зокрема, протягом доби 13 вересня окупанти масовано атакували безпілотниками Житомирську область.

Унаслідок ворожих влучань пошкоджень зазнали об'єкти інфраструктури та цивільні будівлі, двоє людей загинули, ще двох було госпіталізовано з пораненнями.

Крім того, напередодні, 12 вересня, росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі.

Тоді через російські обстріли загинули дві людини, а також під ударом опинилися місцеве підприємство та автозаправні станції.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Житомир Війна в Україні Атака дронів Російська Федерація
Новини
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Кабмін вніс Київ та область до зони підвищеного ризику: що це означає
Аналітика
Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Бункер у кожній квартирі. Чи готова Україна до ізраїльських стандартів житла