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Россияне ударили по индустриальному парку в Житомирской области, есть погибший и раненые

22:17 17.09.2026 Чт
1 мин
aimg Сергей Козачук
Россияне ударили по индустриальному парку в Житомирской области, есть погибший и раненые Фото: РФ атаковала Житомирщину (facebook.com_DSNSPOLTAVA)
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В результате российского удара по индустриальному парку на Житомирщине погиб человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Житомирской областной военной администрации Виталия Бунечко в Facebook.

Последствия атаки РФ

Вражеская атака пришлась по гражданскому предприятию, расположенному на территории индустриального парка в Коростенском районе.

В результате обстрела есть погибший и пострадавшие:

  • Один человек погиб на месте.
  • Два человека получили ранения разной степени тяжести.

На месте попадания работают спасатели Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и экипажи экстренной медицинской помощи.

Информация о количестве пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

Атаки РФ на Житомирщину

Напомним, российские войска регулярно наносят удары с помощью дронов-камикадзе по гражданской и инфраструктурной застройке Житомирщины.

В частности, в течение суток 13 сентября кафиры массированно атаковали беспилотниками Житомирскую область.

В результате вражеских попаданий повреждения получили объекты инфраструктуры и гражданские здания, два человека погибли, еще двое были госпитализированы с ранениями.

Кроме того, накануне, 12 сентября, россияне атаковали продуктовый магазин в Звягеле.

Тогда из-за российских обстрелов погибли два человека, а также под ударом оказались местное предприятие и автозаправочные станции.

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