Росіяни добу атакували Житомирщину дронами, є загиблі, поранені та руйнування

Росіяни протягом доби атакували безпілотниками Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктурні об'єкти та цивільні будівлі, двоє людей загинули, ще двох госпіталізовано з пораненнями.

Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram -канал.

Рятувальники та спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків в умовах загрози повторних атак.

Також через влучання на місцевості виникли дві пожежі.

Атаки на Житомирську область

Нагадаємо, що російські війська не вперше завдають ударів по Звягелю та інших громадах Житомирської області.

Ворог цілеспрямовано використовує ударні безпілотники для ураження цивільної та промислової інфраструктури регіону.

Зокрема, 12 вересня росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі. Внаслідок ворожих обстрілів того дня загинули дві людини, а також під ударом опинилися місцеві автозаправні станції та підприємство.

Крім того, у ніч проти 12 вересня Росія вдарила по заводу Cersanit у Звягелі. Внаслідок атаки російських дронів підприємство зазнало серйозних руйнувань, через що виробництво зупинили щонайменше на пів року.