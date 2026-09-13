Росіяни добу атакували Житомирщину дронами, є загиблі, поранені та руйнування
Росіяни протягом доби атакували безпілотниками Житомирську область. Внаслідок ударів пошкоджено інфраструктурні об'єкти та цивільні будівлі, двоє людей загинули, ще двох госпіталізовано з пораненнями.
Про це заявив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Наслідки ворожих ударів
Як зазначив очільник ОВА, ворог тероризував регіон дронами від учорашнього ранку. Сили протиповітряної оборони збили частину ворожих безпілотників, проте зафіксовано влучання.
Внаслідок атак зазнали пошкоджень об’єкти паливної та транспортної інфраструктури, цивільні будівлі й майно місцевих жителів.
Серед постраждалих об'єктів:
- 4 автозаправні комплекси у Звягельському та Коростенському районах;
- 3 цивільні автомобілі;
- продуктовий магазин;
- об’єкт інфраструктури.
Також через влучання на місцевості виникли дві пожежі.
Рятувальники та спеціальні служби працюють над ліквідацією наслідків в умовах загрози повторних атак.
Атаки на Житомирську область
Нагадаємо, що російські війська не вперше завдають ударів по Звягелю та інших громадах Житомирської області.
Ворог цілеспрямовано використовує ударні безпілотники для ураження цивільної та промислової інфраструктури регіону.
Зокрема, 12 вересня росіяни атакували продуктовий магазин у Звягелі. Внаслідок ворожих обстрілів того дня загинули дві людини, а також під ударом опинилися місцеві автозаправні станції та підприємство.
Крім того, у ніч проти 12 вересня Росія вдарила по заводу Cersanit у Звягелі. Внаслідок атаки російських дронів підприємство зазнало серйозних руйнувань, через що виробництво зупинили щонайменше на пів року.