Росіяни вдарили по Херсону з РСЗВ: військові звернулися до жителів окупованих територій

Обстріл Херсону

Нагадаємо, ми повідомляли, що сьогодні вранці окупанти атакували житлові райони Херсону.

Внаслідок атаки постраждали троє підлітків та понад 20 людей загалом. Відомо також про двох загиблих та масштабні руйнування.

Детальніше про наслідки ворожої атаки на Херсон, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Атака на Україну

Зауважимо, що протягом ночі в низці регіонів України, оголошували повітряну тривогу через "Шахеди" та пуски КАБів.

Перед цим масована атака на Україну здійснювалась у ніч на 23 жовтня. Війська РФ атакували Україну 130 ударними дронами типу "Шахед", Гербера і безпілотниками інших типів. ППО знешкодила 92 із них.