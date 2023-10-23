Росіяни вдарили по Херсонській області: без світла чотири населені пункти

"Окупанти знову вдарили по Херсонській області. Влучили по лініях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине", - написав чиновник.

За його словами, енергетики вже працюють над тим, щоб усунути пошкодження.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські солдати регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонської області з лівобережжя. Для атак вони використовують артилерію та авіацію.

Внаслідок постійних ударів часто гинуть мирні жителі регіону.

Зокрема, 20 жовтня росіяни вдарили по Бериславу авіабомбою. Одна людина загинула.

Також 21 жовтня окупанти скинули на Херсонську область понад 20 авіабомб.