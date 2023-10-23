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Росіяни вдарили по Херсонській області: без світла чотири населені пункти

Ілюстративне фото: росіяни вдарили по Херсонській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 23 жовтня, обстріляли Херсонську область. Частина Бериславського району лишилася без електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна в Telegram.

"Окупанти знову вдарили по Херсонській області. Влучили по лініях електропередач. Без світла залишилися Берислав, Новоберислав, Шляхове, Томарине", - написав чиновник.

За його словами, енергетики вже працюють над тим, щоб усунути пошкодження.

Обстріли Херсонської області

Нагадаємо, російські солдати регулярно обстрілюють правобережну частину Херсонської області з лівобережжя. Для атак вони використовують артилерію та авіацію.

Внаслідок постійних ударів часто гинуть мирні жителі регіону.

Зокрема, 20 жовтня росіяни вдарили по Бериславу авіабомбою. Одна людина загинула.

Також 21 жовтня окупанти скинули на Херсонську область понад 20 авіабомб.

 

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