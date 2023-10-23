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Россияне ударили по Херсонской области: без света четыре населенных пункта

Иллюстративное фото: россияне ударили по Херсонской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 23 октября, обстреляли Херсонскую область. Часть Бериславского района осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина в Telegram.

"Оккупанты снова ударили по Херсонской области. Попали по линиям электропередач. Без света остались Берислав, Новоберислав, Шляховое, Томарино", - написал чиновник. 

По его словам, энергетики уже работают над тем, чтобы устранить повреждения. 

Обстрелы Херсонской области

Напомним, российские солдаты регулярно обстреливают правобережную часть Херсонской области с левобережья. Для атак они используют артиллерию и авиацию. 

В результате постоянных ударов часто гибнут мирные жители региона. 

В частности, 20 октября россияне ударили по Бериславу авиабомбой. Один человек погиб. 

Также 21 октября оккупанты скинули на Херсонскую область более 20 авиабомб

 

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