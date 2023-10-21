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Окупанти з опівночі скинули на Херсонську область вже понад 20 авіабомб

Херсонська область, Субота 21 жовтня 2023 17:13
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Окупанти з опівночі скинули на Херсонську область вже понад 20 авіабомб Фото: Окупанти з опівночі скинули на Херсонську область вже понад 20 авіабомб (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти за сьогодні випустили по Херсонській області 24 авіабомби. В містах є пошкодження.

Про це заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Окупанти продовжують завдавати авіаційних ударів по Херсонській області. З опівночі ворог випустив по регіону 24 керованих авіабомби", - повідомив Прокудін.

За його даними, сьогодні під вогнем були 4 населених пункти Бериславського району.

Також у Бериславі був скид вибухівки з дрона. Внаслідок чого, в місті є влучання в адмінбудівлю.

Обстріли Херсонської області

Російські війська захопили Херсонську область у лютому 2022 року під час масштабного вторгнення в Україну. Вже у листопаді українські сили повернули Херсон та частину населених пунктів під свій контроль.

При цьому російські війська продовжують обстріли Херсона і, зокрема, Берислава та району, з території тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області.

Наприклад, російські окупанти цілий день 25 вересня обстрілювали Берислав Херсонської області. Загалом троє людей загинули, двоє отримали поранення. А 18 жовтня російські війська скинули авіабомби з авіації на Бериславський район. Загинула людина.

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