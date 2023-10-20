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Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: одна людина загинула

Берислав, Херсонська область, П'ятниця 20 жовтня 2023 09:17
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Росіяни завдали авіаудару по Бериславу: одна людина загинула Фото: росіяни завдали авіаудару по Бериславу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські війська завдали авіаційного удару по місту Берислав у Херсонській області зранку 20 жовтня. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка.

"Близько години тому російські військові завдали авіаудару по місту Берислав. За попередніми даними, одна людина загинула", - повідомив Клименко.

Наразі підрозділи ДСНС та Національної поліції обстежують місце удару.

Загалом за цю ніч окупанти здійснили шість авіаударів по селах Бериславського району. Російські військові обстріляли Берислав з РСЗВ та артилерії. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Рятувальники ліквідували пожежу.

Окрім того, опівночі ворог почав обстріл Херсону з артилерії. Унаслідок атаки пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає.

Ситуація в Херсонській області

Після звільнення правобережжя Херсонської області частина регіону знаходиться під постійними обстрілами окупантів. Росіяни атакують цивільне населення з важкого озброєння, артилерії та авіації.

Так, вчора у Херсоні пролунали вибухи. Після чого стало відомо, що російські війська обстрілюють місто з тимчасово окупованої території Херсонської області. Під ударом опинився центр та Корабельний район.

В результаті обстрілу Херсону постраждали троє людей.

Також російські загарбники завдали удару по селу Станіслав Херсонської області. В результаті обстрілу постраждала одна людина.

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