ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне: есть раненые

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Херсон, Четверг 03 августа 2023 09:05
Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне: есть раненые Фото: россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Утром 3 августа российские войска в очередной раз атаковали Херсон. На этот раз оккупанты ударили по общественному транспорту, в результате чего ранены три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Херсонской МВА Романа Мрочко.

"Очередной беспощадный обстрел врагом с самого утра! На этот раз оккупанты обстреляли общественный транспорт и людей, которые ехали на работу", - написал Мрочко.

В результате обстрела три человека получили ранения.

Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне: есть раненыеФото: россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне (t.me/roman_mrochko)

Как сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, утром российская армия обстреляла церковь в центре Херсона.

В результате ранены трое пассажиров троллейбуса, который ехал мимо собора в момент российского удара. Каретой "скорой" их госпитализировали.

"39-летней женщине и 53-летнему мужчине оказывается медицинская помощь, проводится обследование. Также тяжелые ранения грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму получил 74-летний дедушка, врачи борются за его жизнь", - написал Прокудин.

Россияне ударили по общественному транспорту в Херсоне: есть раненые

Фото: россияне обстреляли церковь в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)

Обновлено 9:24

"При тушении пожара, вызванного обстрелом в Свято-Екатериненском соборе, произошел повторный обстрел", - сообщили в МВД Украины.

В результате атаки пострадали четверо сотрудников ГСЧС. Все они госпитализированы, им оказывается необходимая помощь. Также повреждена спецтехника.

Обстрелы Херсона

Российские оккупанты постоянно обстреливают Херсон. Например, 1 августа российские войска атаковали больницу в Херсоне, где погиб молодой врач, который только вышел на должность. Ранения получили пять человек, хотя первоначально сообщалось о тяжелом ранении только одной медсестры. Также во время обстрела 1 августа погиб полицейский.

Ночью и утром 2 августа город подвергся очередным атакам РФ на жилые дома, в результате чего ранены два человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсон Война России против Украины
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ